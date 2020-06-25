Manisa'da yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı
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Manisa'da yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen sele kapılan yaşlı adamın sürüklenmesi görüntülendi.

Manisa'da yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı
25.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:54

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen sele kapılan yaşlı adamın sürüklenmesi görüntülendi.

23 Haziran Salı günü Büyükbelen Mahallesi'nde 6 evin zarar gördüğü, 2 evin yıkıldığı sağanakta, sele kapılarak metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün yaşadığı dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün evini sel sularının basması, suların birden yükselerek yaşlı adamla birlikte evin bazı bölümlerini de sürüklemesi görünüyor.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sel sularından kurtarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Gürgönül, yaşadığı anları hatırlamadığını belirtti.

Gürgönül, "Mahalleli beni selin içinden kurtarmış Allah kendilerinden razı olsun. Ne olduğunu anlamadım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Şükür iyiyim. Allah daha beterinden korusun." dedi.

Saruhanlı ilçesinde 2 gün önceki sel nedeniyle 2 ev yıkılmış, 6 evde zarar oluşmuş, bazı çiftçilerin hayvanları telef olmuş ve ekili alanlar zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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