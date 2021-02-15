Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)
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Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)

15.02.2021 16:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:38
Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİManisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Özcan'ı av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Özcan ile aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini de ayağından bıçakla yaralayan Hüseyin Ö.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Özcan'ı av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Özcan ile aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini de ayağından bıçakla yaralayan Hüseyin Ö.(22), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)
Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)
Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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