Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)
15.02.2021 16:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:38
ADLİYEYE SEVK EDİLDİManisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Özcan'ı av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Özcan ile aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini de ayağından bıçakla yaralayan Hüseyin Ö.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Özcan'ı av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Özcan ile aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini de ayağından bıçakla yaralayan Hüseyin Ö.(22), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN