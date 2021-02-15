Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİManisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Özcan'ı av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Özcan ile aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini de ayağından bıçakla yaralayan Hüseyin Ö.