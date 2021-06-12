Manisa'da yasa dışı ekilen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da yasa dışı ekilen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Manisa'da yasa dışı ekilen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Gördes ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisine el kondu.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisine el kondu.

Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiğiller Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait tarlada incelemede bulundu.

Tarlada yasa dışı ekilen haşhaş bitkisi ele geçiren ekipler, İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Ürünlere, Manisa Toprak Mahsulleri Ofisince el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da yasa dışı ekilen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:36:57. #1.14#

title