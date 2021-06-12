Manisa'da yasa dışı ekilen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Manisa'nın Gördes ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisine el kondu.
Manisa'nın Gördes ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 5 bin 500 kök haşhaş bitkisine el kondu.
Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiğiller Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait tarlada incelemede bulundu.
Tarlada yasa dışı ekilen haşhaş bitkisi ele geçiren ekipler, İ.Ö'yü gözaltına aldı.
Ürünlere, Manisa Toprak Mahsulleri Ofisince el kondu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay