Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişileri tespit etti.

İlçede 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, E.T. (44), M.M. (40), M.D. (38) ve K.M. (45) gözaltına alındı.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada bahis oynatıldığı belirlenen 2 dizüstü bilgisayar, 2 adet harici bellek, 4 cep telefonu, 4 bilgisayar belleği ve bir tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA