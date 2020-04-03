Manisa'da yardım ödemeleri evlerde yapıldı Manisa'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Manisa'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi" kapsamında bin liralık yardımlar, PTT görevlileri ile jandarma, polis ve bekçiler tarafından evlerine ulaşılan hak sahiplerine verildi.

Kaynak: AA