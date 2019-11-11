Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

11.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:48

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

Turgutlu PTT'de posta dağıtıcısı Sercan Başboğa, Turan Mahallesi'nde dağıtım yaptığı sırada bir otomobilin altında yaralı halde peçeli baykuş gördü.

Yaralı baykuşu otomobilin altından alarak boş bir arsaya getiren Başboğa, Turgutlu Belediyesi yetkililerine haber verdi.

Turgutlu Belediyesine bağlı veteriner tarafından bulunduğu yerden alınan peçeli baykuşun, tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA