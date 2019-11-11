Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
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Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

11.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:48
Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

'nın ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

Turgutlu 'de posta dağıtıcısı Sercan Başboğa, Turan Mahallesi'nde dağıtım yaptığı sırada bir otomobilin altında yaralı halde peçeli baykuş gördü.

Yaralı baykuşu otomobilin altından alarak boş bir arsaya getiren Başboğa, Turgutlu Belediyesi yetkililerine verdi.

Turgutlu Belediyesine bağlı veteriner tarafından bulunduğu yerden alınan peçeli baykuşun, tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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