Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı
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Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı

Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan kukumav baykuş, tedavisinin ardından Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan kukumav baykuş, tedavisinin ardından Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Selendi Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 16.00 sıralarında devriye esnasında Köprübaşı ilçesine bağlı Alanyolu Mahallesi'nde yol kenarında yaralı vaziyette kukumav baykuş buldu. Yaralı baykuş Köprübaşı ilçesindeki veteriner hekime götürüldü. Baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşama geri kazandırılması amacıyla Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

(Adem Çakır/ İHA)

Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı
Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı
Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı
Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı
Yaralı kukumav baykuş tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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