Manisa'da yaralı bulunan balaban kuşu, koruma altına alındı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince korumaya alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince korumaya alındı.

Baharlar Mahallesi esnafından Fatih Karaçam, yürüyüş yaparken, yaralı balaban kuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ile irtibata geçen Karaçam, yaralı kuşu yetkililere teslim etti.

Kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA