Manisa'da yaralı angut tedavi edilerek doğaya salındı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaralı bulunan angut, tedavi edilerek yavrularıyla birlikte doğaya bırakıldı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaralı bulunan angut, tedavi edilerek yavrularıyla birlikte doğaya bırakıldı.

İlçe Jandarma Karakolu yakınlarında yaralı bir angut ile 11 yavrusunu gören jandarma personeli, kuşları koruma altına aldı.

Görevli jandarma ekiplerince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen angutun kanadından yaralandığı ve uçamadığı tespit edildi.

Yaralı kuş, 2 gün süren tedavi ile iyileşince Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden onay alındıktan sonra baraj kenarında doğal ortamına bırakıldı.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, sağlığına kavuşan anne kuşu, yavrularıyla birlikte doğal ortamıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köprübaşı Kaymakamı Ahmet Korkmaz, "Doğamızın güzellikleri olan kuşlarımızın ve hayvanlarımızın korunması için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA