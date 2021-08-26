Manisa'da yapımı devam eden Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Manisa'da yapımı süren Sarma Barajı'nın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Manisa'da yapımı süren Sarma Barajı'nın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çınar yaptığı açıklamada, barajın bölgede 450 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

İlçede yaklaşık 9 bin 50 dekar araziyi sulayacak baraj için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Çınar, "Barajın gövde dolgusu tamamlandı. Ön yüz beton kaplama ve sulama şebekesi için yakında ihaleye çıkacağız. Hedefimiz projeyi önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 48 metre olan Sarma Barajı'nın gövdesi için toplam 630 bin metreküp dolgu yapıldığını belirten Çınar, barajın 18 milyon 570 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağını aktardı.

Sarma Barajı hizmete girdiğinde sulama maliyetlerinin düşeceğinin de altını çizen Çınar, "Tarlada verim artacak. Sarma Barajı'nın bölge ekonomisine katkısı 2021 rakamlarıyla yıllık 13 milyon 260 bin lira olacak. Proje ayrıca 450 kişiye de ek istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol