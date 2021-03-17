Manisa'da yapımı devam eden Horzum-Alakaya Barajı'nın yarısı tamamlandı

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Alaşehir'de yapımı süren Horzum-Alakaya Barajı'nın bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

Çınar yaptığı açıklamada, barajın bölge üreticisine 2,3 milyon lira gelir sağlayacağını belirtti.

İlçede yaklaşık 1810 dekar araziyi sulayacak baraj için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Çınar, "Horzum - Alakaya Barajı'nda sona yaklaşıldı. Gövde dolgusu tamamlanan barajda ön yüz beton kaplama çalışmaları bitirilecek ve yıl sonunda su tutulacak." ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 38 metre olan Horzum - Alakaya Barajı'nın gövdesi için toplam 700 bin metreküp dolgu yapılacağını belirten Çınar, barajın 740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağını aktardı.

Horzum - Alakaya Barajı hizmete girdiğinde sulama maliyetlerinin düşeceğinin de altını çizen Çınar, "Proje, verimli 1810 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sistemle sulayacak. Alaşehirli çiftçi hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak, hem de sistemli sulama neticesinde verim artışı elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol