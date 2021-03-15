Manisa'da yapımı devam eden 250 milyon liralık jant fabrikası gelecek yıl üretime başlayacak

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini artırmak üzere 250 milyon liralık yeni fabrika yatırımına başladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini artırmak üzere 250 milyon liralık yeni fabrika yatırımına başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, inşaat ve altyapı çalışmaları tamamlanan yeni yatırımla Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 5. fabrikasını gelecek yıl faaliyete geçirmeye hazırlanan Maxion İnci Jant Grubu, 18 bin metrekare kapalı alandaki tesiste ilk etapta 80 kişiye istihdam sağlayacak.

İlave istihdamla toplam personel sayısı bin 800'e ulaşacak firmanın yıllık jant üretimi de 13 milyona yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Avrupa'nın en büyük jant üretim komplekslerinden biri olduklarını belirterek, 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Zaim, 5. fabrikalarının ileri otomasyon sistemiyle Endüstri 4.0'a uygun olarak kurulacağını, diğer tesislerde de bu dönüşümün tamamlandığını dile getirdi.

Kapasite artışıyla global pazarlardaki konumu güçlendireceklerini, ihracatı ve ülke ekonomisine katkıyı artıracaklarını aktaran Zaim, Avrupa ve Amerika pazarından gelen taleplere yanıt vermek üzere kurdukları tesisle 50 milyon dolarlık ilave ihracat hacmi yakalayacaklarını kaydetti.

Zaim, mevcut tesislerde yılda 10 milyon adet jant ürettiklerini ve yıllık 420 milyon dolar satış yaptıklarını da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram