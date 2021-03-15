Manisa'da yapımı devam eden 250 milyon liralık jant fabrikası gelecek yıl üretime başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da yapımı devam eden 250 milyon liralık jant fabrikası gelecek yıl üretime başlayacak

15.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:53
Manisa'da yapımı devam eden 250 milyon liralık jant fabrikası gelecek yıl üretime başlayacak

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini artırmak üzere 250 milyon liralık yeni fabrika yatırımına başladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini artırmak üzere 250 milyon liralık yeni fabrika yatırımına başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, inşaat ve altyapı çalışmaları tamamlanan yeni yatırımla Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 5. fabrikasını gelecek yıl faaliyete geçirmeye hazırlanan Maxion İnci Jant Grubu, 18 bin metrekare kapalı alandaki tesiste ilk etapta 80 kişiye istihdam sağlayacak.

İlave istihdamla toplam personel sayısı bin 800'e ulaşacak firmanın yıllık jant üretimi de 13 milyona yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Avrupa'nın en büyük jant üretim komplekslerinden biri olduklarını belirterek, 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Zaim, 5. fabrikalarının ileri otomasyon sistemiyle Endüstri 4.0'a uygun olarak kurulacağını, diğer tesislerde de bu dönüşümün tamamlandığını dile getirdi.

Kapasite artışıyla global pazarlardaki konumu güçlendireceklerini, ihracatı ve ülke ekonomisine katkıyı artıracaklarını aktaran Zaim, Avrupa ve Amerika pazarından gelen taleplere yanıt vermek üzere kurdukları tesisle 50 milyon dolarlık ilave ihracat hacmi yakalayacaklarını kaydetti.

Zaim, mevcut tesislerde yılda 10 milyon adet jant ürettiklerini ve yıllık 420 milyon dolar satış yaptıklarını da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da yapımı devam eden 250 milyon liralık jant fabrikası gelecek yıl üretime başlayacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:06:02. #1.15#
title