Manisa'da yapılan gençler hentbol grup müsabakaları sona erdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da yapılan gençler hentbol grup müsabakaları sona erdi - Haber
Manisa, Güncel

Manisa'da yapılan gençler hentbol grup müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan 'Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Hentbol Grup Müsabakaları' oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

09.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:29
Manisa'da yapılan gençler hentbol grup müsabakaları sona erdi

6-8 Mart 2020 tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonu, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Hentbol grup müsabakalarına Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden 6 kız ve 10 erkek takımı olmak üzere 208 sporcu katıldı.

MANİSA SPOR LİSESİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılacak okullar ise şöyle oluştu: Kızlar A grubu birincisi İzmir Özel Yeşeren Anadolu Lisesi, B grubu birincisi Halil İbrahim İper-Adnan İper Anadolu Lisesi ve C grubu birincisi Manisa Spor Lisesi oldu.Erkekler A grubu birincisi Manisa Spor Lisesi, B grubu birincisi Muğla Naip Hüseyin Anadolu Lisesi ve C grubu birincisi İzmir Yeni Sistemli Koleji, Özel Anadolu Lisesi oldu.Dereceye giren takıma madalya ve katılım belgeleri, Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Hentbol Manisa İl Temsilcisi Vahdettin Yılmaz ve Okul Sporları İl Tertip komitesi tarafından verildi.?

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Haber
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Berkay Şahin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Sivasspor Ali Babacan Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Manisa'da yapılan gençler hentbol grup müsabakaları sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:36:59. #1.15#