Manisa'da yangında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu esnaf kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan anne ile 2 çocuğunu çevredeki esnaf kurtardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan anne ile 2 çocuğunu çevredeki esnaf kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mashar Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdeki alevleri fark eden çevredeki esnaf, camlarını kırarak içeriye girdi. Alevlerin arasında kalan Suriyeli anne ve 2 çocuğu esnaf tarafından dışarıya çıkarıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan