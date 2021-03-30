Manisa'da yangında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu esnaf kurtardı
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Manisa'da yangında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu esnaf kurtardı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'da yangında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu esnaf kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan anne ile 2 çocuğunu çevredeki esnaf kurtardı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan anne ile 2 çocuğunu çevredeki esnaf kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mashar Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdeki alevleri fark eden çevredeki esnaf, camlarını kırarak içeriye girdi. Alevlerin arasında kalan Suriyeli anne ve 2 çocuğu esnaf tarafından dışarıya çıkarıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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