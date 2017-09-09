Manisa'da Yangın Çıktı

Turgutlu ilçesi Sazlıdere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 30 arazöz, 5 helikopter, bir amfibi tipi uçak ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Manisa'da Yangın Çıktı

Turgutlu ilçesi Sazlıdere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 30 arazöz, 5 helikopter, bir amfibi tipi uçak ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: Dunya.com