Manisa'da Yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde apartmanın sığınağında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Kaynak Mahallesi 4115 Sokak'taki apartmanın sığınağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman binaya yayıldı.



Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanelerine kaldırıldı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü.