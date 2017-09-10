Manisa'da Yangın

Manisa'da Yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde apartmanın sığınağında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da Yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde apartmanın sığınağında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak Mahallesi 4115 Sokak'taki apartmanın sığınağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman binaya yayıldı.

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü.