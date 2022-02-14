MANİSA'DA YANAN EV KÜLE DÖNDÜ

MANİSA'da çıkan yangında çatısı çöken müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. Evden yükselen dumanlar paniğe neden olurken, vatandaşların da müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi Sarabat Caddesi'nde bulunan Kadri Yılmaz 'a (60) ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Bu sırada yükselen dumanlar paniğe neden olurken, alevlerin kendi evlerine sıçramasını engellemek isteyen bazı vatandaşlar, evlerinin çatılarından bahçe hortumuyla yangına su sıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmazken, çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi.