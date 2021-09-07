Yanan 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi
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Yanan 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Seyitali Mahallesi 158 Sokak'taki Hatice Kılıçoğlu ve Ali Şahin'e ait bitişik tarihi evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sinir krizi geçiren ev sahibi Hatice Kılıçoğlu'na ambulansta müdahale edildi.

Yanan 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi
Yanan 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi
Yanan 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi
Yanan 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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