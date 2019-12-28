Manisa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Manisa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 57 yaşındaki Nazlım Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

28.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:40
Manisa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 57 yaşındaki Nazlım Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Küçükkıran Mahallesi Muhtarı Hikmet Akkaya, bir süredir alamadığı Nazlım Yıldız'ın evine gitti.

Yıldız'ın hareketsiz yattığını gören Akkaya, eve sağlık ekibini çağırdı. Yapılan incelemede Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirci Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlım Yıldız'ın ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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