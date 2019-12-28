Manisa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Manisa'nın Demirci ilçesinde 57 yaşındaki Nazlım Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 57 yaşındaki Nazlım Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Küçükkıran Mahallesi Muhtarı Hikmet Akkaya, bir süredir haber alamadığı Nazlım Yıldız'ın evine gitti.
Yıldız'ın hareketsiz yattığını gören Akkaya, eve sağlık ekibini çağırdı. Yapılan incelemede Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirci Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlım Yıldız'ın ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.