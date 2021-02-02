Manisa'da yalnız yaşayan 101 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökeyüp Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarını alan jandarma ve itfaiye ekipleri, olay yerine gitti.

Ocaklık bölümünde başladığı tahmin edilen ve tüm evi saran alevlere müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ahşap ve yığma taş evdeki yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından evde yapılan incelemede, 101 yaşındaki Ümmü Özmeşeci'nin cansız bedeni bulundu.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Özmeşeci'nin eşinin 15 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

Acı haberi alan Özmeşeci'nin yakınları üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay