Yakalanan DEAŞ üyesi örgütün bilgisayar korsanı çıktı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi adına bilgisayar korsanlığı yaptığı belirlenen Filistin uyruklu şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi adına bilgisayar korsanlığı yaptığı belirlenen Filistin uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zafer Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Filistin uyruklu Hamada A'nın (26) ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir süre önce Kayseri'den Manisa'ya geldiği tespit edilen zanlının, DEAŞ adına bilgisayar korsanlığı yaptığı, sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği kişilere ait özel bilgi ve belgeleri örgüt üyeleriyle paylaştığı belirlendi.

Zanlının ayrıca Irak, Suriye ve Mısır'daki terör örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı