Manisa'da virüs fırsatçılığı yaptığı iddia edilen 107 işletmeye fiyat denetimi Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı iddia edilen 107 işletme denetlendi.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı iddia edilen 107 işletme denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı yönündeki şikayetlerin arttığı hatırlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 107 firma ve iş yerinde 82 ürünün denetimini yaptığı, sonuçların Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne gönderildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

Ekiplerin denetimlere devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından VİMER 189 İhbar Hattı uygulamaya konulmuştur. Manisa Vergi Dairesi Başkanlığınca da bu hatta gelen ihbar ve şikayetler incelenerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız, 'Alo 175 - Tüketici Hattı', 'VİMER 189 - Vergi İletişim Merkezi' ve 'Haksız Fiyat Artışı Akıllı Telefon Uygulaması' üzerinden şikayetlerini anlık olarak iletebilir."

Kaynak: AA