Manisa'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

24.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:13

Manisa'da 31. Vergi Haftası düzenlenen törenlerle başladı. Manisa ve Salihli'de Atatürk anıtlarına çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek.



Manisa ve Salihli'de 31. Vergi Haftası kutlamaları başladı. Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde, Salihli Adil Oral Vergi Dairesi tarafından da Salihli Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.



Manisa'da vergi tahsilat oranı yüzde 78



Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 31. Vergi Haftası etkinliklerine; Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, MESOB Başkanı Hasan Geriter, TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, vergi dairesi çalışanları ve vergi dairesi kreşinin minik öğrencileri katıldı.



Anıta çelenk sunulmasının ardından Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ve kurum müdürleri Manisa Valisi Ahmet Deniz'i de ziyaret etti. 2018'e göre 2019 rakamlarının çok iyi olduğunu belirten Yaşar, "2018 yılında 5 milyar 928 milyon 435 bin 512 lira vergi geliri tahakkuk edilirken, 4 milyar 375 milyon 681 bin 919 lira vergi tahsil edildi. 2019'da 7 milyar 772 milyon 626 bin 166 lira vergi tahakkuk edildi. 6 milyar 43 milyon 264 bin 309 lira vergi tahsilatı gerçekleşti. Tahsilat oranı yüzde 78'dir. Bir önceki yıla göre 4 puan artış var. Tahakkuk artışı yüzde 31, tahsilat artışı yüzde 38. Bu veriler Muhasebat Genel Müdürlüğü verileridir. Denetimlerimiz devam ediyor." dedi.



Vali Deniz de, kayıt dışıyla mücadelede önemli olduğunu ifade ederek, haksız rekabetin önlenmiş olduğunu söyledi. Vali Deniz, vergilerle beraber kamu yatırımlarının hayata geçtiğini vurgulayarak, finansman kaynağının vergi olduğunu belirterek, Manisa'da işsizliğin az olması, sanayinin olmasıyla vergi artışının da arttığını belirtti.



Salihli'de 31. Vergi Haftası kutlandı



Manisa'nın Salihli ilçesinde 31. Vergi Haftası etkinlikleri Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara anıta çelenk sundu. Törende konuşan Kara, bir ülkenin ekonomik ve kültürel manada kalkınmışlığının, vatandaşlarının vergi konusundaki hassasiyetinden anlaşılabileceğini ifade etti. Vergi ödemenin bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden olduğunu ifade eden Kara, "Aynı ülkede yaşayan, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Çünkü bu ödediğimiz vergiler ile devlet bizlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Devlet vatandaşlarının çok daha rahat yaşayabilmesi için, biz vatandaşlardan aldığı vergiler ile halkına çeşitli kullanım olanakları oluşturur." dedi.



Atatürk Anıtına çelenk sunan Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Kara ve beraberindekiler, tören sonrası Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret etti. Kaymakam Sağlam, 31. Vergi Haftasını kutladı. Ziyaret anısına Kaymakam Sağlam'a çiçek takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA