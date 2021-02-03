Manisa'da vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin yaşadıklarını anlattı!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin katıldı.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin katıldı.

Yaşanan korkunç olayın ardından baba Zengin, "Oğlum için çok üzgünüz, iyi biriydi, oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı" sözleriyle acısını dile getirdi. Oğlu hakkında çıkan haberleri de "Bazı şeyler duyuyorum bu olayı Muharrem Zengin yaptı diye rahatsız oldum" diye yalanladı. Baba Zengin, "10 senedir arkadaşlar biz de onlarla aile gibi olduk" diye de ekledi. "Oğlumun verdiği İngilizce kitabı kargosu daha yeni elime ulaştı, çok büyük hayalleri vardı" sözleriyle acısını anlattı. Ortaya çıkan video hakkında ise "Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta" dedi.

Kaynak: Hürriyet