Manisa'da vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
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Manisa'da vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Manisa'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

19.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:10
Manisa'da vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Manisa'nın ilçesinde vatandaşlar tarafından Mustafa Kemal Mahallesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Veterinerliği tarafından tedavi altına alındı.

Belediye Veteriner Hekimi Yunus Karatosun, ilk belirlemelere göre şahinin kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Turgutlu'da vatandaşların ihbarı ile yaralı olarak aldığımız kızıl şahinin kliniğimizde pansumanlarını gerçekleştirdik. Hayvan ürkmüş ve bitkin haldeydi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdik. Şahini alıp gerekli tedavilerini yaparak doğaya salacaklar" dedi.

Kaynak: AA
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