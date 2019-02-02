Manisa'da Vatandaşlara Pazar Filesi Dağıtıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıtıldı.

Demirci Belediyesi, naylon poşetlerin ücretli olması ve pazar filelerine talebin artması nedeniyle Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların ördüğü pazar filelerini pazar yerinde vatandaşlara dağıttı.

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da pazar yerinde kurulan stantta pazar filesi dağıtarak kampanyaya destek verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk 1 Ocak itibariyle poşetlerin ücretlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunun amacı poşetin çevremize ve doğamıza verdiği zararın önüne geçmek. Biz de Demirci Belediyesi olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzle görüşerek bir örgü kursu açılmasını sağladık. Burada yaklaşık 100 kadına ücretli olarak el örgü pazar filesi ördürüyoruz. Pazaryeri alanımızda sayın Bakan Yardımcımız Cengiz Öner'in katılımıyla filelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Belediyemiz olarak burada amacımız hem çevre bilinci aşılamak hem de Halk Eğitim Merkezindeki kadınlarımıza ek gelir sağlamak."

Kaynak: AA