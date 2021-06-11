Valizinde 12 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde valizinde 12 kilo 300 gram sentetik kannabinoid bulunan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde valizinde 12 kilo 300 gram sentetik kannabinoid bulunan şüpheli tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde bir otobüsü durdurdu.
Dedektör köpek Kiraz'ın da katıldığı aramada, bir valiz içinde 25 parça halinde 12 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Valizin sahibi T.K. (45) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram