Manisa'da uzun yol araçlarındaki takograflar denetlendi - Haberler
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Manisa'da uzun yol araçlarındaki takograflar denetlendi

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da uzun yol araçlarındaki takograflar denetlendi

Manisa'da polis ekipleri uzun kamyon ve çekicilerdeki takografları kontrol edildi.

MANİSA (AA) - Manisa'da polis ekipleri uzun kamyon ve çekicilerdeki takografları kontrol edildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma ilçelerinde çekici ve kamyon sınıfı araçlara takograf denetimi yaptı.

Denetimlerde, 990 araç kontrol edildi. 50 araç sürücüsüne 28 bin 248 lira ceza kesildi.

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AA / Serkan Özcan - Güncel

Trafik Denetleme, Tragger, Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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