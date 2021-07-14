Manisa'da üzümde ilk hasat başlıyor
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Manisa'da üzümde ilk hasat başlıyor

Manisa'da üzümde ilk hasat başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'da yetişen, önemli ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan erkenci sofralık "Superior Seedless" üzüm çeşidinin hasat ve ihraç tarihleri belirlendi.

Manisa'da yetişen, önemli ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan erkenci sofralık "Superior Seedless" üzüm çeşidinin hasat ve ihraç tarihleri belirlendi. 15 Temmuz'da kesimine başlanacak olan üzümler 16 Temmuz'da ihraç edilmeye başlanacak.

"Superior Seedless" çeşidi üzümde hasadın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan "Superior Seedless" üzümünün hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katılımlarıyla kurulan komisyon tarafından belirlenmektedir. Koparıldıktan sonra olgunlaşmaya devam etmeyen meyve türlerinden olan üzümün erken hasat edilmesi ihracatta sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle İlimiz ve ülkemiz ihracatında stratejik bir ürün olan üzümün hasat ve olgunluk kriterlerini sağlaması oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterlerin oluşup oluşmadığını tespit amacıyla Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl İlçeleri ile Denizli'nin Buldan bölgelerinde bağlar gezilmiş, bölgeyi temsil eden 12 adet bağdan numune alınmıştır. Alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, bugün Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek Superior Seedless çeşidi için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; Superior Seedless üzüm çeşidinin 15 Temmuz 2021 tarihinde kesimine,16 Temmuz 2021 tarihinde ihracatına karar verilmiştir. Üzüm, değerlendirme şekillerinin çeşitliliği, iç piyasa tüketimi ve ihracattaki payı ile ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan, bu nedenle de çiftçilerin büyük bir kesiminin uğraş alanı ve doğrudan gelir kaynağını oluşturan değerli bir üründür. İlimizde 833 bin dekar alanda bağcılık yapılmaktadır. Yüzde 95 oranında sultaniye üzüm yetiştirilmektedir. Geri kalan alanda da Superior Seedless gibi sofralık çeşitler yetiştirilmektedir. Özellikle çekirdeksiz üzüm çeşitleri, kurutmalık yanında sofralık olarak değerlendirilebilme özellikleri nedeniyle tüm dünya üzerinde üreticiler tarafından ilgi görmektedir. Superior Seedless erkencilik özelliği sayesinde ihracatta önemli bir avantaj sağlamaktadır. Superior üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı, özellikle şeker hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşididir. Son yıllarda erken dönemde piyasaya arz edilen sofralık üzüm açısından önemli çekirdeksiz çeşit olarak Superior Seedless; çekirdeksiz, erken mevsimde olgunlaşan bir çeşittir. Bu erkencilik sayesinde Rusya'da ve Avrupa'da pazar payımız daha da arttı. Özellikle Sultaniye üzüm çeşidinin hasat döneminin gecikmesiyle Superior seedless üzüm çeşidiyle Rusya ve Avrupa pazarında rekabet gücümüz artmaktadır. Superior seedles cinsi üzümden Rusya ve diğer bölümü ise diğer Avrupa ülkelerine olmak üzere yılda yaklaşık 5 bin tonluk ihracat yapılmaktadır. Ülkemize, milletimize, çiftçimize ihracatçımıza hayırlı bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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