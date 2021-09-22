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Manisa'da üzüm üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler aranıyor

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da üzüm üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler aranıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde 7 çiftçiye kendini tüccar olarak tanıtıp, üreticilerin toplam 64 ton kuru üzümünü alıp ortadan kaybolan şüpheliler aranıyor.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 7 çiftçiye kendini tüccar olarak tanıtıp, üreticilerin toplam 64 ton kuru üzümünü alıp ortadan kaybolan şüpheliler aranıyor.

İddiaya göre, H.H.K (34) ve F.Ü. (32) ilçeye bağlı Taytan ve Yenipazar mahallelerindeki üzüm üreticilerine kendilerini tüccar olarak tanıtıp, 7 üreticiyle 64 ton kuru üzümlerini 768 bin lira karşılığında alacakları konusunda anlaştı.

Şüpheliler, üreticilere kuru üzümlerinin bedellerini mobil bankacılık uygulaması üzerinden Elektronik Fon Transferi (EFT) ile gönderdiklerini, ancak transfer işleminin bankalarının mesai saati bittikten sonra yapıldığı için paralarının takip eden ilk mesai saatinde hesabına geçeceğini belirterek, kuru üzümleri yükledikleri kamyonlarla mahalleden ayrıldı.

Aradan zaman geçip, mesai saatleri içinde paralarının hesaplarına yatmadığını gören çiftçiler, dolandırıldıklarını düşünerek jandarmaya başvurdu.

Şüphelilerin üreticilerin yanından ayrıldıktan sonra verdikleri EFT talimatını iptal ettikleri anlaşıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden F.Ü, 45 S 6958 plakalı kamyonette 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakalandı. Kuru üzümler, sahibine teslim edildi.

Diğer şüpheli H.H.K'nin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manisa'da üzüm üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler aranıyor - Haberler
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