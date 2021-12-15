Manisa'da üzüm işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Manisa'da üzüm işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Manisa'da üzüm işçileri AA'nın
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Kültür Sanat

Manisa bağlarında örtü altındaki asmalardan üzüm hasadı yapan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MANİSA (AA) - Manisa bağlarında örtü altındaki asmalardan üzüm hasadı yapan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen işçilerden Zeynep Arık, Havana Karaduman ve Neriman Aydın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

İşçiler, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haber de ise Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten işçiler, seçim yapmakta zorlandıklarını ifade etti.

Manisa'da üzüm işçileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Manisa'da üzüm işçileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Manisa'da üzüm işçileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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