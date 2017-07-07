Manisa'da Üzüm Hasadı Başladı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, erkenci üzüm hasadına başladıklarını söyledi.



Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının bütün üreticilere ve bu sektörle uğraşan herkese hayırlı olmasını diledi.



İklimsel olaylar nedeniyle yaklaşık 10 günlük bir gecikmenin yaşandığını anlatan Akay Ünal, "Bu gecikmeye rağmen temmuz ayının başında Prima, Trakya ve İlkeren gibi çeşitlerin hasat zamanı geldi. Bu bağlamda biz de hasadımıza başladık." dedi.



Üzümdeki rekolte tahminini bu yıldan itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanacağını hatırlatan Ünal, "Bundan sonra hem ilçelerde, hem illerde oluşturulacak olan komisyonlar kendi rakamlarını belirleyecek. Bu rakamlar Ankara merkezde toplanacak, ardından Bakanımız tarafından bu yılki kuru üzüm ve sofralık üzüm rekoltesi açıklanacak." diye konuştu.



Üzümün fiyatı 3 lira 20 kuruştan alıcı buldu





Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire ise bölgede yaşanan doğal afetler nedeniyle üzüm rekoltesinde geçmiş yıllara göre düşüş beklendiğini bildirdi.



Kaçire, "Bu yıl rekolteyi Bakanlık açıklayacak. Ama geçen yıla göre bir düşüş var. İlk üzüm hasadı, Alaşehir ve Sarıgöl civarında başladı. Yalnız kış ayındaki don, ilk bahardaki dolu ve sıcak havaların başlamasıyla yaşanan güneş yanıklardan dolayı rekolte etkilendi. Şu an için piyasada yeni hasat üzümü 3 lira 20 kuruştan alıcı buluyor." şeklinde konuştu.



Mustafa Kaçire, ekiplerin rekolte çalışmaları çerçevesinde saha çalışmasına başladığını aktararak, rekoltenin ağustos ayında açıklanmasının beklendiğini kaydetti.