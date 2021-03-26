Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün üretildiği Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hava sıcaklıkları-3 derecelere düşmesi üzüm bağlarında don olayının yaşanmasına neden oldu.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün üretildiği Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hava sıcaklıkları-3 derecelere düşmesi üzüm bağlarında don olayının yaşanmasına neden oldu. Don felaketinden dolayı çiftçilerin büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu afet neticesinde rekoltede düşüklük bekliyoruz. Bağlardaki ilk doğuşlar üzümlü doğuyor. Bu bağlarda tekrardan doğuş olacak ancak üzümlü ya da üzümsüz olduğunu bilemiyoruz" dedi.

Üzümün başkenti olarak nitelendirilen Manisa'nın Saruhanlı ilçesi don felaketiyle sarsıldı. Dünyaca ünlü kurutmalık çekirdeksiz Sultani üzüm üretiminin yapıldığı ilçede sabaha karşı hava sıcaklıklarının -3 derecelere kadar düşmesi nedeniyle yemyeşil olan bağlar karardı. Sezonun üzüm tomurcukları gelen soğuk havayla birlikte kuruyarak dökülürken, 110 bin dekar alanda tarımı yapılan üzüm bağlarının neredeyse tamamında don nedeniyle hasar meydana geldi. Bağlardaki don hasarının tespiti için çalışma başlatılırken Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, sigortası bulunan çiftçilere çağrıda bulundu. Sigorta eksperleriyle birlikte bağlarına gitmelerini isteyen Okur, hasar tespiti yapmalarını istedi.

Başkan Okur, "26 Mart akşamı Saruhanlı'da don afeti yaşandı. Hava sıcaklıklarının akşam saatlerinde -3 dereceye kadar düşmesi bağlarımızda don afetine neden oldu. Henüz hasarın tespitini yapamıyoruz. Ama 110 bin dekar arazinin tamamında bu hasarın olduğu belirtilmekte. İleride İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapacağımız araştırmalar neticesinde hasar oranını kesinleştireceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlarımızdan dilekçe alarak mağduriyetleri bildireceğiz" dedi.

"Allah daha fazla afet göstermeden bunu atlatırız"

Bu akşam saatlerinde yeniden don olayı yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Okur, "Bu akşam da bir soğuk beklenmekte. Yarından itibaren hasar gören çiftçilerimizin sigorta şirketlerine müracaat edip hasar tespitinde bulunmalarını istiyoruz. Eksperlerin gelip bir an önce bağlardaki zararı tespit etmelerini umuyoruz. Çiftçilerimizin bağlarında yağmurlama sistemi var. Bu sisteme göre çiftçimiz bir az olsun bağını soğuktan koruyabiliyor. Bazı yerlerde bu da yeterli olmuyor. Sıkıntımız da var. Allah daha fazla afet göstermeden bunu atlatırız" diye konuştu.

"Bu afet neticesinde rekoltede düşüklük bekliyoruz"

Don felaketi nedeniyle rekolte kaybı yaşanacağını beklediklerini söyleyen Başkan Okur, "Bu afet neticesinde rekoltede düşüklük bekliyoruz. Bağlardaki ilk doğuşlar üzümlü doğuyor. Bu bağlarda tekrardan doğuş olacak ancak üzümlü ya da üzümsüz olduğunu bilemiyoruz. Ancak ilk doğuşların yüzde 80'i üzümlü gerçekleşir. Bundan sonrasını da Allah bilir. Zarar gören çiftçilerimiz TARSİM'e başvurup ekspertizleri çağırsınlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Okur, bu akşam da yaşanabilecek don olayı nedeniyle çiftçilere uyarıda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı