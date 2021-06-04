Manisa'da üzüm bağları için sulama sezonu açılıyor
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Manisa'da üzüm bağları için sulama sezonu açılıyor

Manisa'da üzüm bağları için sulama sezonu açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine su veren Avşar Barajı ve Buldan Barajından 2021 yılı sulama sezonu, 5 Haziran Cumartesi günü başlıyor.

Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine su veren Avşar Barajı ve Buldan Barajından 2021 yılı sulama sezonu, 5 Haziran Cumartesi günü başlıyor.

Çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da çiftçilerin sulama sezonu 5 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Avşar Barajından sulanan Alaşehir ve Sarıgöl ovalarında toplam 135 bin dekar, Buldan Barajından kapalı sistemi basınçlı sulama sistemi ile 15 bin dekar olmak üzere Avşar Barajı ve Buldan Barajından toplam 150 bin dekar bağ alanı sulanabilecek. 2021 yılı sulaması için üreticiler dönüm başı 40 TL ücret ödeyecekler.

Sezonun üreticiler için hayırlı olmasını dileyen Alaşehir Bağ Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı, "Üzüm bağlarında sulama sezonu bu yıl 5 Haziran itibariyle başlayacak. Barajlardan ilk sulama suyunu vermeye başlayacağız. Üçte bir dolulukta Avşar Barajı ve yedide biri oranında dolu olan Buldan Barajından kuraklığa bağlı olarak, yaşanan yağış yetersizliğinden dolayı, bu yıl ilk etapta bir kez su verebileceğiz. Kuraklık nedeniyle yeterli yağışları alamıyoruz. Dolayısıyla barajlarımızda yeterli su toplanamadı. Üreticilerimizin salma sulamada suyu dikkatli kullanmaları, israftan kaçınmaları vatandaşlar arasında vahşi sulama olarak adlandırılan sistemden kaçınmaları gerekiyor. Su tasarrufu hem üretici, hem de bir vatandaş olarak hepimiz için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Hep birlikte tasarruf kurallarına uymalıyız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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