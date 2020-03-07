Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri, Albayrak Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri M.K. (40) ve K.S.'yi (22) durdurdu. Yapılan aramada satışa hazır halde yaklaşık 24 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile 5 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA