Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

07.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:36

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri, Albayrak Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri M.K. (40) ve K.S.'yi (22) durdurdu. Yapılan aramada satışa hazır halde yaklaşık 24 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile 5 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA