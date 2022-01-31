Manisa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Manisa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde şüpheli görülen bir kişi durduruldu.

Yapılan üst aramasında 153 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan T.A. (42) emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Manisa, Güncel, Haber

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