Manisa'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi 4844 Sokak'ta şüphe üzerine M.Y'nin (33) üzerini aradı.

Üzerinde 145 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen M.Y. gözaltına alındı.

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

 Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title