Manisa'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi 4844 Sokak'ta şüphe üzerine M.Y'nin (33) üzerini aradı.
Üzerinde 145 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen M.Y. gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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