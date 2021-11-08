Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Spil yolu Bayraktepe mevkisinde şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi durdurdu.
Üst araması yapılan F.G'nin (30) üzerinde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.
F.G. gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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