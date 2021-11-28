Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir sokakta hareketlerinden şüphelendiği iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, zanlılar B.Ç. (27) ve G.G'yi (25) gözaltına aldı.

Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti

Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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