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Manisa'da 'uzaktan spor' eğitimleri başladı

- Manisa'da 'uzaktan spor' eğitimleri başladı "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganıyla yola çıkan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dijital ortamda halka spor eğitimi veriyor Koronavirüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor...

25.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:59
Manisa'da 'uzaktan spor' eğitimleri başladı

- Manisa'da 'uzaktan spor' eğitimleri başladı

"Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganıyla yola çıkan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dijital ortamda halka spor eğitimi veriyor

MANİSA - Koronavirüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sporu da etkilerken, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında tüm spor faaliyetlerine ara verildi. Halkın evde de spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde sporu dijital ortama taşıyarak, halkın spor yapmasını amaçlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde evlerde bulunan eşyaları da kullanarak uzaktan eğitim veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, spordan kopmamaları gerektiğini söyleyerek, Manisalıları evde spor egzersizi yapmaya davet etti. Koronavirüsü hep birlikte yeneceklerine inandığını kaydeden Öztürk, "Koronavirüse karşı sağlığımız için evimizde kalarak, panik yapmadan tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Halkımız evlerine kapandılar, çok ciddi bir ihtiyaçları olmadığı sürece evde kalmaya devam ediyorlar. Koronavirüs güçlü bedenlerde barınmıyor. Bunun bilinci içerisindeyiz. Biz de vatandaşlarımızın sağlıklarını evde de korumaları ve bağışıklı sisteminin güçlü tutabilmelerini sağlamak için spor yapmalarını sağlıyoruz. Doğru nefes alıp verme ve bazı egzersizlerle daha güçlü bedenlere sahip olmaları için çalışıyoruz. Bu çalışmayı canlı yayın üzerinden yapıyoruz. Bakanımız da bu projenin tüm şehirlerde uygulanmasını istedi. Birçok ilimizin de bu projeyi bizden sonra devam ettireceğini düşünüyoruz" dedi.

İl Müdürü Öztürk, tüm Manisalıları her gün 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya sayfalarından yayınlanacak olan uzaktan spor eğitimine katılmaya davet etti.

Manisa'da 'uzaktan spor' eğitimleri başladı

Kaynak: İHA

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Manisa'da 'uzaktan spor' eğitimleri başladı

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