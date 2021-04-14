Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 100 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 100 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Manisa'ya otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Akgedik Mahallesi kavşağında tedbir aldı.
Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 100 gram bonzai buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. (30), R.G. (30) ve S.B. (33) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram