Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 100 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 100 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Manisa'ya otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Akgedik Mahallesi kavşağında tedbir aldı.

Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 100 gram bonzai buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. (30), R.G. (30) ve S.B. (33) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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