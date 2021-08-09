Manisa'da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor: 6 gözaltı
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Manisa'da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor: 6 gözaltı

Manisa'da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 6 kişi yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 6 kişi yakalandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik Sarıgöl'de gerçekleştirilen çalışman neticesinde şüphe üzerine durdurulun M.K. ve R.Y. isimli şahısların üzerinden toplam 3.9 gram metamfetamin (kristal) maddesi ele geçirildi. Şahıslara 'Kullanmak için uyuşturucu ve ya uyarıcı madde bulundurmak', 'Satın almak veya kabul etmek' suçundan gözaltına alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından salıverildi. Şahıslarla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yine yapılan çalışmalar kapsamında B.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, satışa hazır vaziyette; 0.7 gram daralı sigara içine sarılı esrar maddesi, 6 adet sentetik ecza, folyoya sarılı toplamda 4 adet 1.6 gram metamfetamin, folyoya sarılı 1.2 gram esrar maddesi, kağıda sarılı 0.4 gram esrar maddesi, poşette daralı 3.7 gram esrar maddesi, 2 adet parça siyah poşet, aparatlar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet plakasız şase numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi. Şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. B.O isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. B.O. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Yapılan UYAP sorgulamasında hakkında gözaltı kararı olan Y.C. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şahıs hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şüphe üzerine durdurulan A.A. isimli şahsın üzerinden 1.2 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ve 1.2 gram bonzai ele geçirildi. Şahsa Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs işlemleri yapıldıktan sonra polis merkezi amirliğinden salıverildi.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan A.Ç. isimli şahsın yapılan kontrolde madde kullanımından dolayı rahatsızlandığı tespit edildi. Şahsa Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', suçundan adli işlem yapılırken şahıs hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor: 6 gözaltı
Manisa'da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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