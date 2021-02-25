Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Salihli ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 2 aylık teknik takibinin ardından Beyazıt Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenlendi.

Bağ evi ve müştemilatında yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannabinoid içeren uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabancadan bozma tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç ve H.M'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay