Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:45
Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Salihli ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 2 aylık teknik takibinin ardından Beyazıt Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenlendi.

Bağ evi ve müştemilatında yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannabinoid içeren uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabancadan bozma tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç ve H.M'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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