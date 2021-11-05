Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi tutuklandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, cezaevine gönderildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 4 ay süren takip çalışması yaptı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B.(26), M.B.(37), M.K.(56), R.S.(51), Ü.U.(41), A.Y.(19), E.E.T.(17) gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, çeşitli miktarda ve gramda metamfetamin, esrar, sentetik ecza, tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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