Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Killik ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuçturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Killik ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuçturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy ve Killik Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahısların bulunduğu istihbaratı üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Killik ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler B.Y. (30), A.A. (30), H.U.( 17) ve S.U. isimli şahısların adreslerine düzenlenen operasyonda toplamda 25 gram metamfetamin ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli karakoldaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyece serbest bırakıldı. - MANİSA

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