Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi tutuklandı

Manisa ve Turgutlu polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa ve Turgutlu polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 ev ve 1 iş yerine düzenlenen baskında 14,73 gram metamfetamin maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2,04 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza, adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 7 adet kartuş ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirileb 5 bin TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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