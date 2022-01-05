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Manisa'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 parça halinde 20,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4,01 gram esrar maddesi, 1,45 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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