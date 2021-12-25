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Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen A.K.'ye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.K.'nin evinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tabanca, 9 adet 7.65 mm mermi, 5 tane 9 mm mermi, 2 bin 550 TL nakit para, değişik parçalar halinde toplam 191.16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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