Manisa'da uyuşturucu taciri polis denetimine takıldı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmada üzerinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan Afgan uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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