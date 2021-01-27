Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

27.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:36
Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki farklı noktalarda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 474 sentetik ve uyuşturucu nitelikli hap, 31 gram esrar, 29 gram esrar tohumu, 15 gram sentetik uyuşturucu ile 9 bin lira ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 5'i serbest bırakılırken, 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ceyda Düvenci Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Ankara Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 23:36:39. #1.16#
title