Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki farklı noktalarda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 474 sentetik ve uyuşturucu nitelikli hap, 31 gram esrar, 29 gram esrar tohumu, 15 gram sentetik uyuşturucu ile 9 bin lira ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 5'i serbest bırakılırken, 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen